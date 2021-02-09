В Олександрії вивільнюваним працівникам РБК розповіли про реалізацію права на подальшу трудову діяльність

Днями в Олександрійському районному будинку культури відбувся семінар для працівників цього закладу, попереджених про вивільнення. Серед запрошених: директор театру-художній керівник, хореограф, методист, діловод, звукооператор та інші.

Фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості ознайомили присутніх з можливостями працевлаштування в Олександрійському районі та за його межами, з актуальними вакансіями, інструментарієм пошуку роботи, спектром послуг служби зайнятості та інтернет-ресурсами служби зайнятості.

Захід проходив у форматі діалогу: присутні цікавилися питанням щодо можливостей опанування нової професії та започаткування власного бізнесу, порядку реєстрації у службі зайнятості, прав та обов’язків зареєстрованих безробітних, умов призначення матеріального забезпечення тощо.

Слід відмітити, що такі заходи проводяться службою зайнятості з метою підвищення рівня обізнаності вивільнюваних працівників про соціальні послуги служби зайнятості, запобігання негативним наслідкам у трудовому колективі, зняття соціальної напруги та роз’яснення правових аспектів вивільнення.

Учасникам семінару було надано інформацію, про те, що за допомогою служби зайнятості та активізуючи власні зусилля, вони зможуть реалізувати своє право на подальшу трудову діяльність.