В Олександрії виявили 8 нових хворих на коронавірус

20 травня було зроблено 79 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 21 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 277 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– 24 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 9 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 1, зі Світловодської – 3, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 253 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 21 травня хворих на пневмонію – 352 особи, в тому числі 39 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 28 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 32 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 27 хворих на пневмонію, в тому числі 8 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 265 хворих, в тому числі 3 дітей.