В Олександрії виявили нові випадки захворювання на COVID-19 серед дітей

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 22 вересня було зроблено 52 ПЛР-тести, виявлено 10 хворих на COVID-19. Повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 23 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 63 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 4 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 14 хворих, в тому числі 2 хворих з Петрівської громади, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 49 хворих, в тому числі 4 дітей.

Усього станом на 23 вересня хворих на пневмонію – 101 особа, в тому числі 7 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 6 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 28 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 24 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 43 хворих, в тому числі 1 дитина.