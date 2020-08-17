В Олександрії визначено переможців огляду-конкурсу на кращий благоустрій

У п’ятницю, 14 серпня, під час засідання конкурсної комісії було визначено 11 найкращих домоволодінь, повідомляє Голос Громади.

А саме: ДЮСШ № 2, БДЮТ, ЗДО (ясла-садок) № 14, НВК «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Олександрійський професійний ліцей; та 6 багатоквартирних будинків, адреси яких, вул. Першотравнева 51а, вул. М. Заньковецької, 13а, вул. Г. Усика, 62, ОСББ за адресами: вул. 6-го Грудня, 143/1, пр. Соборний, 107, вул. 6-го Грудня, 145.

У ході оцінювання конкурсних матеріалів члени комісії враховували оформлення дворів, будівель, зовнішнє освітлення, наявність номерних знаків, зелених насаджень, контейнерів для сміття та ін. Для багатоповерхових будинків також значення мали наявність і стан дитячих майданчиків, зони відпочинку, їх улаштування тощо.

Метою конкурсу є відзначення і заохочення жителів приватного сектору, які турбуються про чистоту, красу і благоустрій своїх будинків та дворів.

Переможці та учасники конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби» будуть нагородженні під час урочистостей до Дня незалежності України.

За інформацією сайту «Олександрійська міськрада».