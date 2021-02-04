В Олександрії визволяли “швидку”, яка мчала на виклик та застрягла на складній ділянці дороги

Рятувальники Кіровоградщини минулої доби більше 10 разів виїжджали на виклики аби допомогти автомобілям, які опинились у безвиході на дорогах.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Серед викликів був дзвінок з проханням відбуксирувати автомобіль швидкої допомоги, який під час слідування на виклик, забуксував на складному відрізку дороги по вул. Кременчуцька в Олександрії. Бійці 2-го ДПРЗ, які прибули на місце виклику, відбуксирували автомобіль на тверде покриття дороги.