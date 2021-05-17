В Олександрії «ярмаркували» роботою для практичного психолога

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся міні-ярмарок вакансій. Представниками Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області було запропоновано учасникам заходу вакансію практичного психолога.

Директор комунальної установи Катерина Нощенко ознайомила присутніх претендентів на посаду з вимогами, посадовими завданнями та обов’язками практичного психолога.

«Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах нашої громади або ж не відвідують навчальні заклади, здобувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги», – розповіла керівниця інклюзивно-ресурсного центру.

Під час міні-ярмарку вакансій були проведені співбесіди з безробітними громадянами та визначені декілька кандидатур на заміщення вакантної посади, які заповнили анкети та були запрошені до участі у конкурсі.

Після проведення підрахунку результатів конкурсного відбору переможець буде працевлаштований.