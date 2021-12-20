В Олександрії є вакцина проти коронавірусу. Який її залишок на сьогодні?

Впродовж минулого тижня в Олександрії щепилося 1 514 громадян. З них 620 людей вакцинувалося вперше і 894 дорослих отримали друге щеплення, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.
Найбільше олександрійці надають перевагу вакцині Pfizer, якою щепилося 792 людини, CoronaVac обрали 611 громадян та вакциною AstraZeneca імунізувалося 111 чоловік та жінок. Оскільки Moderna була відсутня минулого тижня, то й вакцинованих нею немає.
Сьогодні залишок вакцин становить:
Moderna – 700 доз;
Pfizer – 1 692 дози;
CoronaVac – 1 292 дози;
AstraZeneca – 30 доз.
Пункт масової вакцинації населення працює щодня з 9.00 до 15.00 у фоє палацу культури «Світлопільський».