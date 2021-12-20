В Олександрії є вакцина проти коронавірусу. Який її залишок на сьогодні?

Найбільше олександрійці надають перевагу вакцині Pfizer, якою щепилося 792 людини, CoronaVac обрали 611 громадян та вакциною AstraZeneca імунізувалося 111 чоловік та жінок. Оскільки Moderna була відсутня минулого тижня, то й вакцинованих нею немає.