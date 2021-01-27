В Олександрії з багнюки діставали вантажний фургон

Олександрійські рятувальники надали допомогу водієві транспортного засобу, який застряг на дорозі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Відтак, в Олександрії на Кіровоградському шосе у багнюці застряг вантажний фургон й опинився в пастці. На допомогу водієві прийшли бійці 2-го ДПРЗ м. Олександрія й дістали вантажівку. Далі автомобіль продовжив рух самостійно.