В Олександрії з допомогою рятувальників дістали застряглий автомобіль

Минулої доби рятувальники Кіровоградщини шість разів надали допомогу водіям на автошляхах області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Так, двічі залучались рятувальники АРЗСП ГУ ДСНС в області (вул. Ольжича та вул. Короленка в обласному центрі). По одному разу допомогу надавали бійці 18-ї ДПРЧ м. Знам’янка (біля с. Кучерівка Суботцівської СТГ), 26-ї ДПРЧ м. Благовіщенське (біля с. Грушка Благовіщенської МТГ), 8-ї ДПРЧ м. Олександрія (с. Головківка Олександрійської МТГ) та 21-ї Гайворон (біля с. Мощене Гайворонської МТГ).