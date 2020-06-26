В Олександрії з колодязя дістали труп місцевого мешканця

Вчора, 25 червня, в громадському колодязі міста олександрійські поліцейські знайшли страшну знахідку, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт УНН.

Правоохоронці дістали труп чоловіка з пошкодженими вогнем кінцівками. Покійний виявився мешканцем Олександрії 1987 року народження.

У вбивстві підозрюють молодшого сержанта (1988 року народження), який проходить службу у військовій частині в селі Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області.

Наразі військового затримано. Триває досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).