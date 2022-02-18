В Олександрії з коронавірусом більше 30 дітей. Загальна статистика на сьогодні

17 лютого було зроблено 150 ПЛР-тестів, виявлено 64 хворих на коронавірус, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 18 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 562 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 33 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 36 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 2, Пантаївської – 1, Приютівської – 4, Петрівської – 7, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 526 хворих, в тому числі 33 дитини.

Усього станом на 18 лютого хворих на пневмонію – 315 осіб, в тому числі 19 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 61 дітей, з них 11 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 27 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 23 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 254 хворих, в тому числі 8 дітей.