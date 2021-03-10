В Олександрії з`явилося «Спортивне» ОСББ

Міська рада на черговій (шостій) сесії схвалила передачу ще одного багатоквартирного будинку новоствореному ОСББ, повідомляє «Голос Громади».

Кількість олександрійських ОСББ збільшилася ще на одне об`єднання, поповнивши разом з тим і перелік їхніх досить оригінальних назв (нещодавно «Голос Громади», наприклад, розповідав про фантазію співвласників однієї з міських багатоповерхівок, які назвали своє ОСББ «Фемідою»).

А цього разу міська рада, розглянувши клопотання мешканців, вирішила передати безоплатно з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Спортивне 22» 216-квартирний житловий будинок по вул. Ярмарковій, 22 первісною балансовою вартістю 35 мільйонів 125 тисяч 970 гривень 79 копійок загальною площею 14348,6 м2, житловою площею 9718,9 м2, площею прибудинкової території 9973,25 м2.

Чому, власне, «Спортивне»? Організатори цього ОСББ вважають невід`ємною складовою своєї діяльності також і пропаганду здорового способу життя, звідси і назва. Наприклад, жителі даного 6-під`їздного будинку №22 по вул.Ярмарковій (колишня вул.Семашка), організовані місцевими ентузіастами, завжди проявляли неабияку ініціативу у благоустрою та ландшафтному дизайну своєї прибудинкової території, неодноразово брали участь у щорічних міських конкурсах на кращий двір і навіть здобували у них перемогу. Одного разу, на виграний, доволі солідний грошовий грант вони облаштували перед будинком цілком пристойний спортивний міні-майданчик для ігрових видів спорту (про це також свого часу розповідав «Голос Громади»…

Ну а поки що правління будинку зайняте тим, що намагається вирішити поточні робочі і технічні питання, яких накопичилося чимало за певний, досить тривалий термін.