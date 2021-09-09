В Олександрії за добу на COVID-19 захворіло більше ніж одужало

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 8 вересня в Олександрії було зроблено 30 ПЛР-тестів та виявлено 7 хворих, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 9 вересня від коронавірусної інфекції лікуються 24 хворих. Із них 8 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом ШВЛ – 1 людина.

Інші 16 хворих осіб знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні.

Сьогодні на пневмонію хворіє 75 осіб, у тому числі, 3 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дітей та 28 дорослих, 1 пацієнт знаходиться під апаратом ШВЛ.

Під наглядом спеціалістів вдома лікується 45 хворих.