Коронавірус на Кіровоградщині станом на 12 травня: 52 захворіли, 288 людей одужали, 10 померли. Повідомляє “Голос Громади”.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 419 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 34. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 246 ІФА-тестувань та 323 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

20 у м. Кропивницькому;

5 у м. Олександрія;

1 у м. Знам’янка;

1 у Благовіщенському районі;

5 у Бобринецькому районі;

4 у Добровеличківському районі;

1 у Знам’янському районі;

2 у Компаніївському районі;

4 у Кропивницькому районі;

2 у Маловисківському районі;

2 у Новомиргородському районі;

1 у Новоукраїнському районі;

2 в Олександрійському районі;

2 в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу: 103 жителів обласного центру, 106 з м. Олександрія, 11 з м. Світловодськ, 5 з Гайворонського району, 40 з Компаніївського району, 6 зі світловодського району, 1 з Новоукраїнського району та по 8 з Новомиргородського та Маловисківського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 10 летальних випадків COVID-19. Йдеться про трьох чоловіків віком 63, 72 та 80 років і 81-річну жінку з обласного центру, двох жінок 59 і 80 років з Кропивницького району, 75-річного чоловіка та 84- річну жінку з Петрівського району, 79-річного чоловіка з Долинського району та 71-річну жінку з Благовіщенського району.