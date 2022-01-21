В Олександрії за добу стрибок хворих на коронавірус

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 20 січня було зроблено 80 ПЛР-тестів, виявлено 16 хворих на COVID-19.
Станом на 21 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 139 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 9 дітей:
– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 32 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Онуфріївської – 1, Світловодської – 7, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 0;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 107 хворих, в тому числі 9 дітей.
Усього станом на 21 січня хворих на пневмонію – 195 осіб, в тому числі 10 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 57 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 11 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – 11 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 164 хворих, в тому числі 1 дитина.