В Олександрії за певних умов дозволили проведення масових заходів

Про це повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

Відповідне розпорядження підписано Кіровоградською ОВА і діє, зокрема, на території Олександрійської громади.,

Зазначається, розпорядженням встановлено, що проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних та видовищних масових заходів в умовах воєнного стану на території Кіровоградської області можливе виключно за умови їх письмового погодження із виконавчими комітетами міських, селищних та сільських рад. ❗️Термін такого погодження – не пізніше п’яти робочих днів до дня їх проведення.

📌 Кількість людей, які беруть участь у заходах, не повинна перевищувати розрахункової місткості найближчого укриття, розташованого недалеко від місця проведення заходу та погодженого з органами місцевого самоврядування.

Організатори заходів несуть відповідальність за безпеку присутніх. Вони повинні:

✔️негайно припинити проведення масового заходу під час оголошення сигналу «Повітряна тривога»;

✔️ сповістити про це його учасників та організувати їх евакуацію;

✔️ повідомити їм місце знаходження найближчого укриття;

✔️ забезпечити дотримання громадського порядку учасниками масового заходу;

✔️ забезпечити наявність засобів першої медичної допомоги.