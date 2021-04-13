В Олександрії заасфальтували перехрестя, яке розрили ще влітку минулого року

Минулоріч олександрійські комунальники проводили ремонт теплової мережі на перехресті вулиць Братської та Перспективної, що поряд з гуртожитком «Юність», повідомляє “Голос Громади”.

Роботи були тривалими, навіть змінювали рух автобусів. Після завершення “розкопок” рівчак благополучно закидали землею — на цьому все. Вибоїна посеред перехрестя завдавала чимало клопоту водіям, а в негоду це місце неквапно “перепливали” на автомобілях.

З настанням сприятливої погоди по місту почали активно проводити ямковий ремонт доріг і ось дійшла черга й до знатного перехрестя — його привели до ладу. Приємно спостерігати за тим, як рідне місто приводять до ладу.