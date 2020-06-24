В Олександрії заборонено розклеювати рекламу на стовпах, парканах і деревах

На території міста Олександрія все більше трапляється випадків розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах, що псує естетичний вигляд нашого міста, повідомляє «Голос Громади».

У зв’язку з цим, муніципальна безпека попереджає мешканців міста, що розклеювання оголошень у такий спосіб є порушенням правил благоустрою і тягне за собою накладення штрафу до 1700 грн.

Наразі, на громадян вже складено 14 адмінпротоколів.

«Всі випадки розклеювання будь-яких оголошень поза межами рекламних тумб та рекламних дошок фіксуються, а причетні до розклеювання притягуються до адміністративної відповідальності» – зазначено на сайті міськради.