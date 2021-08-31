По вулиці Садовій в Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та електросамоката – новий екотранспорт, який нещодавно з`явився на вулицях міста. Повідомляє “Голос Громади”.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на инфоресурс “Олександрія у фотографіях”.

“За словами очевидців, самокат врізався в бік шкоди. На місці працює поліція” – йдеться у повідомленні.

ДОДАТКОВО.

Правила їзди на електросамокатах:

Транспорт повинен бути справним і обладнаним звуковим сигналом і світловідбивачами.

У темний час доби або при поганій видимості водій повинен включити фару і виділити себе з допомогою світловідбивних елементів, наприклад, в одязі.

Їздити в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння заборонено.

Забороняється перевозити пасажирів, якщо це не передбачено виробником електротранспорту.

Під час руху не можна користуватися смартфоном, тримаючи його в руці.

Рухатися треба по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів.