По вулиці Садовій в Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та електросамоката – новий екотранспорт, який нещодавно з`явився на вулицях міста. Повідомляє “Голос Громади”.
Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на инфоресурс “Олександрія у фотографіях”.
“За словами очевидців, самокат врізався в бік шкоди. На місці працює поліція” – йдеться у повідомленні.
ДОДАТКОВО.
Правила їзди на електросамокатах:
Транспорт повинен бути справним і обладнаним звуковим сигналом і світловідбивачами.
У темний час доби або при поганій видимості водій повинен включити фару і виділити себе з допомогою світловідбивних елементів, наприклад, в одязі.
Їздити в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння заборонено.
Забороняється перевозити пасажирів, якщо це не передбачено виробником електротранспорту.
Під час руху не можна користуватися смартфоном, тримаючи його в руці.
Рухатися треба по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів.