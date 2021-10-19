В Олександрії зафіксували порушників протиепідемічних норм

За минулий тиждень в Олександрії проводили перевірки суб`єктів господарювання на дотримання протиепідемічних норм, повідомляє “Голос Громади”.
Серед порушників: магазини «Молочко», торговий павільйон магазин «Зоря», торговий павільйон «Київські напівфабрикати», торговий павільйон «Наша ряба», «Свіже м’ясо», магазин «Перехрестя», магазини «Колбаскино» ТОВ «Трансенергоком», «М’ясний магазин», перукарня, торговий павільйон «Карамелька», «Оптовичок», «Свіже м’ясо», «Арка», «Славяночка», «Мясной дом», кіоск «Лада», «Садівник», «Галя Балувана», «Канцтовари», «Аврора» ТОВ «Вигідна покупка», «Оптовичок», «Маркетопт», «Копілка» ТОВ «ДНК-ГРУПП», «Кабанчик», «Марія», «Славяночка».