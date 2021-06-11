В Олександрії заплановано проведення громадських слухань

До уваги небайдужих та зацікавлених мешканців Олександрії!

На 23 червня заплановано проведення громадських слухань, які відбудуться за участю депутатського корпусу міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, керівників міських осередків політичних партій та громадських організацій, жителів територіальної громади.

Питання, що розглядатимуться на громадських слуханнях:

про обговорення проєкту містобудівної документації «Детальний план території в районі вулиць Садової та Григорія Усика в м. Олександрія Кіровоградської області».

Місце та час проведення: сесійна зала Олександрійської міської ради за адресою: проспект Соборний, 59, 4-й поверх, початок о 14:00 годині.