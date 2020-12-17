В Олександрії запровадили нові обмеження та продовжили карантин до 28 лютого

Сьогодні, 17 грудня, в приміщенні Олександрійської міської ради під керівництвом міського голови Сергія Кузьменка відбулося позачергове засідання комісії ТЕБ та НС, повідомляє «Голос Громади».

Першим виступив мер Олександрії та повідомив, що враховуючи тенденцію росту коронавірусної хвороби серед мешканців міста, потрібно прикласти зусиль та ввести додаткові обмеження, аби не допустити розповсюдження інфекції.

«Здоров`я та життя олександрійців понад усе й ми маємо забезпечити всі необхідні заходи, аби уберегти містян від недуги» – зазначив Сергій Анатолійович.

Крім того, міський голова повідомив, що підприємці, які втрачають кошти в наслідок карантину, отримають виплати – «Це хороша новина для нас. Вже скоро кошти надійдуть олександрійцям!».

Далі на засіданні з доповідями про стан захворюваності та про перебіг проведення протиепідемічних та інформаційних заходів в місті виступили керівники установ, серед яких:

Тетяна Губко – завідувач Олександрійського міжміськрайонного відділу ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України»;

Віктор Приходько – головний лікар Центральної міської лікарні Олександрії;

Вікторія Чернецька – начальник управління освіти, молоді та спорту міськради;

Василь Коновалов – начальник Олександрійського міського управління ГУ Держпродспоживслужби області в Кіровоградській області;

Віктор Глущенко – заступник начальника Олександрійського міськвідділу поліції;

Ігор Єрмолюк – начальник управління з питань цивільного захисту міської ради.

Вислухавши та взявши до відома повідомлену інформацію, комісія вирішила встановити нові карантинні обмеження з 19 грудня поточного року по 28 лютого 2021 року.

В період встановлених карантинних обмежень на території Олександрійської міської територіальної громади забороняється:

Перебування в громадських місцях та транспорті без захисних масок

Пербування на вулиці без документів, що засвідчують особу

Самовільно залишати місце ізоляції, обсервації

Проведення будь-яких масових заходів

Робота культурно-розважальних закладів з наповненістю понад 50%

Робота суб`єктів господарювання після 23:00 години й до 07:00 години, із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00. При цьому, в ніч з 31 грудня на 01 січня дозволено роботу нічних закладів до 01:00 години.

Додатково з протоколом позачергового засідання комісії можна ознайомитись за наступними посиланнями, де більш детально роз`яснюються обмеження та заборони в період карантину: