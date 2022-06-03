В Олександрії запровадили стипендію міського голови для талановитих учнів

10 юних науковців отримуватимуть стипендію міського голови – про це повідомивляється на офіційній сторінці Сергія Кузьменка у Фейсбуці, інформує Голос Громади.

Таку стипендію отримуватимуть призери обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України:

🔸Єва БАТЯШОВА, учениця 10 класу НВК «Ліцей інформаційних технологій»;

🔸Аліна ШЕВЧЕНКО, учениця 11 класу Ізмайлівського ЗНЗ;

🔸Софія МАРТИНЕНКО, учениця 10 класу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;

🔸Ілля МАНДЕБУРА, учень 11 класу НВК «ЗНЗ №19 – ДНЗ «Лісова казка»;

🔸Діана ЛАНІНА, учениця 9 класу ЗНЗ №15;

🔸Яніна КОВАЛІЦЬКА, учениця 8 класу НВО «Олександрійська гімназія імені Шевченка – ЗНЗ – школа мистецтв»;

🔸Поліна МІРОШНИЧЕНКО, учениця 8 класу НВК «Ліцей інформаційних технологій»;

🔸Олександра ЖИХ, учениця 8 класу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;

🔸Олександра ПАРОКОННА, учениця 8 класу НВК «ЗНЗ – спеціалізована школа»;

🔸Єва ПОНОМАРЬОВА, учениця 9 класу НВК «ЗНЗ – спеціалізована школа»

✅ Розмір щомісячної стипендії складатиме 300 грн за одне призове місце, 500 грн – за два і більше