В Олександрії запроваджено “помаранчевий” рівень карантинних обмежень

Від учора Олександрійська громада перейшла до “помаранчевої” зони карантину, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міської ради.

“Таке рішення ухвалено з огляду на результати щоденного моніторингу та оцінки відповідних ознак епіднебезпеки. У разі погіршення ситуації й перевищення граничного показника захворюваності на коронавірус можливе введення «червоного» рівня” – йдеться у повідомленні.

З розпорядженням про встановлення «помаранчевого» рівня епіднебезпеки можна ознайомитись за посиланням.