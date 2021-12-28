В Олександрії засудили вчителя, який зарізав дружину через ревнощі

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Олександрійця засудили до 14 років тюрми за те, що позбавив життя власну дружину, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Прокуратури області.

У ході розслідування з`ясувалося, що між подружжям сталася сварка через ревнощі, в ході якої підозрюваний накинувся на жінку з кулаками й потім завдав численних ударів кухонним ножем в область живота. Трагедія сталася близько трьох років тому у родині вчителів.

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Засуджений не визнав своєї провини. Наразі вирок суду не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

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