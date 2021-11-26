В Олександрії затримали крадіїв металу на охороняємому об’єкті

Оперативно зреагувавши на тривожний сигнал, поліцейські охорони в Олександрії затримали на місці злочину двох чоловіків, які намагалися викрасти з одного з цехів заводу металобрухт.

Днями черговий наряд групи реагування поліції охорони Олександрійського районного відділення Управління поліції охорони в Кіровоградській області отримали повідомлення від оператора пульту централізованого спостереження про спрацювання датчика руху на охороняємому об’єкті Олександрійського заводу підйомно-транспортного устаткування.

Прибувши за адресою об’єкта, під час обстеження території виявили та затримали двох невідомих чоловіків, які намагався викрасти з цеху підприємства металобрухт.

На місце затримання чоловіків було викликано слідчо-оперативну групу Олександрійського відділу поліції.

Затриманими виявивилися місцеві жителі 1983 та 1984 років народження, їх передано слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин події.