В Олександрії затримали на одержані неправомірної вигоди начальника одного з відділів місцевої прокуратури

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Вчора, 10 вересня, на отримані хабаря викрили керівника одного з відділів Олександрійської  місцевої прокуратури, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Державного бюро розслідувань.

Прокурор вимагав та отримав від громадянина 5 тисяч гривень за уникнення реального строку відбування покарання за зберігання наркотиків.

Держслужбовцю загрожує покарання у виглядi позбавлення волi на строк вiд 5 до 10 рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до 3 рокiв, з конфiскацiєю майна.

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Триває слідство.

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