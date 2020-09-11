В Олександрії затримали на одержані неправомірної вигоди начальника одного з відділів місцевої прокуратури

Вчора, 10 вересня, на отримані хабаря викрили керівника одного з відділів Олександрійської місцевої прокуратури, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Державного бюро розслідувань.

Прокурор вимагав та отримав від громадянина 5 тисяч гривень за уникнення реального строку відбування покарання за зберігання наркотиків.

Держслужбовцю загрожує покарання у виглядi позбавлення волi на строк вiд 5 до 10 рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до 3 рокiв, з конфiскацiєю майна.

Триває слідство.