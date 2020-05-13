В Олександрії затримано злочинця з кримінальним «шлейфом»

Працівниками сектору кримінальної поліції Олександрійського міського відділу викрито особу, яка скоїла ряд злочинів на території міста – про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу міськвідділу поліції майор Сергій Козловський.

Ще 26 лютого міськвідділ отримав повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи в приміщенні одного з магазинів міста, шляхом обману попросила продавця нібито зателефонувати директору магазину. Після чого, передавши слухавку продавцю, зловмисник зробив вигляд, що директор наче б дозволив взяти йому взяти телефон з собою, після чого зник у невідомому напрямку. Аж кілька днів по тому продавець та директор з`ясували, що насправді їх обвели навколо пальця: злочинець таким чином заволодів телефоном Samsung вартістю 1800 грн. За цим фактом поліцією було відкрито провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).

А 23 березня до міськвідділу поліції звернулася 36-річна жителька Олександрійського району і повідомила, що 19 лютого вона перебувала в місті і малознайомий їй чоловік, знову ж таки, зловживаючи довірою, заволодів її мобільним телефоном Honor, та ще й «позичив» у неї 500 гривень, чим спричинив шкоду на загальну суму 2700 грн. Отже, 4 дні жінка ще на щось там сподівалась, а потім втратила терпіння і звернулась до поліції…

Правоохоронці відкрили провадження за тією ж «шахрайською» статтею.

Але не одними лише телефонами живуть злочинці – іноді їм потрібні ще й більш «приземлені» речі: наприклад, харчі у вигляді домашньої живності. Саме про це 8 квітня і заявила поліції 70-річна жителька Олександрії, повідомивши, що у неї хтось невідомий таємно вдерся до сараю, розташованого на території домоволодіння і вкрав звідти 8 курок та одного півня, чим завдав власниці шкоди на 700 гривень. За її припущеннями, крадіжка була скоєна 6 або 7 квітня, за відсутності вдома господині. Поліція кваліфікувала провадження, як крадіжку, поєднану з незаконним проникненням у приміщення, або таку, що завдала значної шкоди потерпілому (ч.3 ст. 185 ККУ, карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років).

Кілька днів тому працівники міськвідділу встановили особу злочинця і затримали його: в усіх трьох випадках винний 38-річний, раніше вже судимий житель міста.