В Олександрії затверджено план спортивних заходів Національної стратегії

За підтримки міського голови Сергія Кузьменка в Олександрії відбуватиметься популяризація спорту та пропаганда здорового способу життя. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

За розпорядженням керівника міста було затверджено план заходів на 2021 рік щодо реалізації в місті Національної стратегії «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Це означає, що проводитимуться фізкультурно-оздоровчі заходи у закладах освіти, місцях масового відпочинку задля залучення дітей і молоді, зокрема, дітей з інвалідністю, до активних занять спортом.

У рамках стратегії планується інформаційно-просвітницька робота щодо ведення здорового способу життя, організація зустрічей зі спортсменами, майстер-класів, відкритих тренувань тощо.

До проведення спортивних заходів залучатимуться громадські організації.

Також передбачаються фізкультурно-спортивні заходи з метою підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.