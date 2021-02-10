В Олександрії затверджено план спортивних заходів Національної стратегії

За підтримки міського голови Сергія Кузьменка в Олександрії відбуватиметься популяризація спорту та пропаганда здорового способу життя. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.
За розпорядженням керівника міста було затверджено план заходів на 2021 рік щодо реалізації в місті Національної стратегії «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».
Це означає, що проводитимуться фізкультурно-оздоровчі заходи у закладах освіти, місцях масового відпочинку задля залучення дітей і молоді, зокрема, дітей з інвалідністю, до активних занять спортом.
У рамках стратегії планується інформаційно-просвітницька робота щодо ведення здорового способу життя, організація зустрічей зі спортсменами, майстер-класів, відкритих тренувань тощо.
До проведення спортивних заходів залучатимуться громадські організації.
Також передбачаються фізкультурно-спортивні заходи з метою підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.