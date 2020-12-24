В Олександрії зменшується кількість хворих на COVID-19

За оперативною інформацією, минулої доби в Олександрії зробили 46 ПЛР-тестів й виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 24 грудня в місті лікуються 78 хворих на коронавірус:

23 хворих перебувають в інфекційному відділенні Центральної міської лікарні м. Олександрії, в тому числі: 1 дитина, підключено до апарату ШВЛ 1 людину, з Олександрійського району 1 хворий, з Онуфріївського р-ну – 1, зі Знам’янського р-ну – 2;

на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів Центральної міської лікарні м. Олександрії знаходиться 55 хворих, зокрема 2 дитини.