В Олександрії зміниться графік руху деяких пільгових міських рейсів

Днями, на засіданні виконкому були внесені зміни у деяких пільгових рейсах, що курсують Олександрією. Повідомляє «Голос Громади».

Зміни стосуються пільгових рейсів автобусів №№5/1 та 5/4, які їздили у вівторок і четвер, відтепер зі зміною часу курсуватимуть у середу і п’ятницю.

Крім того, пільгові рейси маршруту №5/4, з середи і п’ятниці перенесли зі зміною часу на вівторок і четвер та змінився час їх виконання. Замість цього за старим графіком їздитиме автобус МАН.

Нові графіки працюватимуть з 7 липня.

Графік з внесеними змінами: