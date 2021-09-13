В Олександрії знову горіла суха трава

Минулої доби рятувальники Кіровоградщини загасили 4 пожежі на відкритих місцевостях, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Так, 4 рази вогнеборці залучались на ліквідацію пожеж сухої рослинності та сміття на відкритих територіях. Зокрема гасили такі пожежі бійці 24-ї ДПРЧ м. Бобринець (0,5 га сухої трави – біля с. Піщане Кетрисанівської СТГ), 22-ї ДПРЧ смт Устинівка (0,9 га сухої трави – біля с. Докучаєве Устинівської СТГ), 18-ї ДПРЧ м. Знам’янка (400 м2 сухої трави – біля с. Мошорине Суботцівської СТГ) та 8-ї ДПРЧ смт Олександрійське (200 м2 сухої трави – біля смт Олександрійське Олександрійської МТГ).

В усіх випадках травмованих та загиблих немає. Причини займань встановлюються.