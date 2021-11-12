В Олександрії знову стрибок нових випадків захворювання на КОВІД-19 за добу

За 11 листопада було зроблено 132 ПЛР-тести, за результатами яких виявлено 37 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні в Олександрійській громаді лікуються 322 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 17 дітей.

У стаціонарах перебуває 45 пацієнтів, 4 людей знаходяться під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні з COVID-19 перебуває 277 хворих. Читайте також: Куди може поскаржитися пацієнт при невиконанні своїх обов'язків місцевими лікарями

Сьогодні на пневмонію хворіє 520 осіб. У стаціонарах міських лікарень знаходиться 127 дорослих та 33 дитини. Четверо людей – під апаратами ШВЛ.

Під наглядом сімейних лікарів перебуває 360 хворих.