В Олександрії знову зафіксували забруднення атмосферного повітря

Кіровоградський ЦГМ проводить постійний моніторинг забруднення природного середовища, а саме: забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод та радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Повідомляє “Голос Громади”.

За даними лабораторій, які знаходяться в

м. Кропивницький та м. Світловодськ, в березні 2021 року на території області відмічалося перебільшення середньомісячних концентрації в атмосферному повітрі:

в м. Кропивницький по пилу в 1,2 рази, формальдегіду на рівні ГДК;

в м. Олександрії по пилу в 1,2 рази, по сажі в 1,2 рази;

в м. Світловодськ діоксид азоту на рівні ГДК. Читайте також: Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

Середньомісячні концентрації інших визначуваних інгредієнтів були нижче рівня ГДК.

Починаючи з січня 2021 року, і щомісячно, спеціалісти Кіровоградського ЦГМ проводять діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод басейну р. Дніпро (суббасейн Нижнього та Середнього Дніпра) та басейн р.П.Буг. Відбираються проби води, а також проводиться їх хімічний аналіз, на хімічні та фізико-хімічні показники на 14 річках, які протікають на території Кіровоградської області.

Так за березень спостерігалося перевищення ГДК на деяких річках області з нітрогену амонійного на 1,44-6,33 ГДК та нітрогену нітритного на 1,30-9,50 ГДК.

Вміст розчиненого кисню в водоймах області був задовільним і становив 5,71-13,0 мгО/дм3.

Радіаційний фон на території області протягом місяця критичних відміток не досягав, максимальні значення були в межах 0,012-0,015 мкР/ годину, що відповідає фоновим значенням (максимально допустиме значення рівня природного фону становить 0,024 мкР/ годину).