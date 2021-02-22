В Олександрії звільнили літню жінку із заблокованої квартири та доставили медикам

Олександрійські рятувальники відкрили заблоковані двері квартири та врятували пенсіонерку, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Пригода сталася зранку 21 лютого. До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по відкриванню дверей квартири по вул. Холодноярська м. Олександрія, де 80-річна пенсіонерка потребувала медичної допомоги.

За допомогою спецінструменту рятувальники відкрили двері помешкання та допомогли увійти лікарям бригади швидкої допомоги.

Крім того, бійці транспортували хвору до карети медиків.