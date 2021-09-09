В Олександрію прийшла осінь і незабаром – осінній ярмарок

В Олександрії пройде ярмарок «Все для саду та городу», повідомляє «Голос Громади».

Місце розташування ярмарку – майданчик біля стадіону «Ніка», термін проведення – з 4 по 17 жовтня. На ярмарку будуть продаватися різноманітний насіннєвий матеріал, саджанці фруктових дерев, плодових кущів, декоративних рослин та ін.

Відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області виконком Олександрійської міської ради рекомендує здійснити фітосанітарні заходи у визначені терміни.