В Олександрію приїде посол Словацької Республіки в Україні

Днями, Олександрію відвідає посол Словацької Республіки в Україні пан МАРЕК ШАФІН, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію пресслужби Олександрійської міської ради.

Відбудеться брифінг пана посла і міського голови Сергія Кузьменка, зокрема почесний гість відкриє виставку словацьких художників «Мелодії весни», яка діятиме на базі Палацу урочистих подій.

Також у програмі знайомства пана посла з Олександрією – екскурсія Музейним центром імені А. Ф. Худякової, візит на ТОВ «АгроВіста», відвідини Олександрійського театру та будинку футболу ПФК ОЛЕКСАНДРІЯ.

Для довідки:

Виставка сучасних словацьких художників – членів мистецького об’єднання ARTEM (м. Братислава) під назвою «Мелодії весни» відкриється в Олександрії. Керівник творчого об’єднання художників пан Любослав Мозу, який разом з дружиною також прибуде до Олександрії.

Експозиція складається з 69 творів 18 авторів різних направлень та ідей: серед них олійні полотна, акварелі, колажі, акрилові роботи, скульптури з каменю, деревини, кераміки та вироби гутного скла ручної роботи.