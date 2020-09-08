В опорному навчальному закладі Олександрійщини триває капітальний ремонт їдальні

Днями, перший заступник голови Олександрійської РДА перевірив хід ремонтних робіт їдальні у Червонокам’янському НВО, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 28 травня 2020 року №385-р «Про розподіл коштів субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» для Червонокам’янської опорної школи виділено 280 тис.грн на придбання обладнання для шкільної їдальні. З районного бюджету виділено 31 тис. грн. Так, КУ «Олександрійський районний центр з обслуговування закладів освіти Олександрійської районної ради Кіровоградської області» проведено тендер, у результаті чого укладено договір на постачання кухонного профобладнання вартістю 305 тис.грн.

Під час огляду об’єкту Юрій Леонідович акцентував увагу на якості ремонтних робіт та темпах виконання. Під час реконструкції шкільної їдальні вже встановлені сучасні вікна, здійснено заміну систем опалення, водопостачання, електромереж тощо. Наразі тривають внутрішні роботи приміщень, де будуть розташовані гарячий і кондитерський цехи, холодильна кімната, кімната для миття посуду, на які виділено кошти у сумі 964 тис. грн з районного бюджету. Майбутня оновлена сучасна їдальня, в якій втілено нові стандарти й підходи, буде обладнана згідно з вимогами до повноцінного здорового харчування.

Ремонт триває й незабаром їдальня навчального закладу матиме сучасний вигляд та матиме належні умови для праці кухарів та перебування школярів.