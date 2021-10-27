В ОСББ – всією вулицею!

Відразу три багатоповерхові житлові будинки однієї вулиці Олександрії ймовірно будуть передані в управління новостворених ОСББ, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні погодив клопотання жителів трьох будинків по вул. Героїв Сталінграда про передачу їхнього багатоквартирного житла з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління новостворених об`єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це житлові будівлі №№ 19-А, 29 та 31, які перейдуть в управління ОСББ «Героїв Сталінграда-19 А», «Добробут 29/21» та «Героїв Сталінграда-31/21» відповідно.

Рішення про безоплатну передачу цих трьох багатоповерхівок в управління ОСББ має ухвалити за рекомендацією виконкому чергова сесія Олександрійської міської ради.