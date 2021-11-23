В Палаці культури «Світлопільський» відбудеться цікавий захід

В олександрійському Палаці культури «Світлопільський» відбудеться творчий вечір, повідомляє «Голос Громади» за оприлюдненою в мережі Instagram інформацією.

Як показано в повідомленні, творчий вечір відбудеться 25 грудня о 18-й годині. В ньому візьмуть участь такі відомі олександрійські колективи, як «Нові Імена», «Мелодія», «Street Ballet», «Alex Modern», «Universal Art».

(Не менш інтригуючою є сама назва вечора: «Nicht Клюєв», що перекладається з німецької як «Не Клюєв». Що б це означало? Слово «вечір» на жодній з мов так не пишеться. Можливо, малося на увазі англійське слово «Ніч», яке теж пишеться інакше – «Night»? Ну тоді вийде щось типу: «Нічний Клюєв»… Коротше, давайте відвідаємо вечір-концерт, який обіцяє бути цікавим, там все і з`ясуємо).