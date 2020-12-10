В Центральній міській лікарні Олександрії триває будівництво нового приймального відділення

На території Центральної міської лікарні тривають роботи з будівництва. Будується одноповерхова споруда нового приймального відділення. Розташування буде між пологовим будинком й основним корпусом, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Вже робітники заклали фундамент і зводять стіни. На черзі утеплення фасаду, укладання даху та проведення комунікацій. Між основним корпусом та новим відділенням збудують «теплий перехід». Закінчення будівництва планують до кінця січня.

Надалі у відділенні встановлять нове діагностичне обладнання, за допомогою якого фахівці проводитимуть медичне обстеження і відправлятимуть хворих на лікування відповідно до профілю.