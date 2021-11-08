В селах Олександрійщини потрібні асенізатори

Олександрійська міська рада оголосила конкурс на визначення послуг зі збирання та вивезення рідких побутових відходів у сільських місцевостях, що входять до територіальної громади Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Виконавці зазначених послуг потрібні у селищі Олександрійському, селах Видне, Гайок, Головківка, Головківське, Звенигородка, Іванівка, Ізмайлівка, Королівка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Піщаний Брід і Пустельникове. Рішення про проведення конкурсу ухвалив виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні.