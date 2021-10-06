В структурі олександрійських комунальних підприємств щось іде не так (Сергій Кузьменко)

Міський голова Сергій Кузьменко назвав структуру комунальних підприємств Олександрії «унікальною і незрозумілою» та пообіцяв незабаром кардинально змінити її, повідомляє «Голос Громади»

Про це очільник місцевої влади 5 жовтня на черговій сесії Олександрійської міської ради, звертаючись до присутніх депутатів, сказав так:

«Наші комунальні заклади зараз готуються до зими. У нас було чимало розмов з керівником житлово-комунального господарства, з керівниками комунальних підприємств. Розпочалися зміни і вони триватимуть надалі, буде новий керівник «Житлогоспу». Мене не влаштовує (і я сподіваюся, ви мене підтримаєте) робота й інших комунальних підприємств. Мені незрозуміло, чому я повинен по декілька разів говорити, де потрібно видалити зелені насадження (аварійні дерева), а після того, як їх видалили, треба ще декілька разів нагадати, щоб прибрали гілки… Мені не зрозуміла ця «унікальна» структура, яку раніше вибудували. Я не знаю, бізнес це чи ні, – я буду вітати і підтримувати людей, які бажають займатися приватним бізнесом , але комунальні підприємства – не приватні «шарашкині контори», вони повинні виконувати основну функцію: в місті має бути порядок. І цього порядку я вимагатиму, тому будуть і структурні , і кадрові зміни в наших комунальних підприємствах для того, щоб не як-небудь, а в місті ДІЙСНО БУВ ПОРЯДОК», – наголосив Сергій Кузьменко.

Які ще конкретно комунальні підприємства, крім згаданого КП «Житлогосп», мав на увазі міський голова в сенсі майбутніх структурних і кадрових змін, він не уточнював. Нагадаємо лише, що управлінню житлово-комунального господарства Олександрійської міської ради підпорядковані комунальні підприємства «Житлогосп», «Зеленгосп», «Чисте місто», «Теплокомуненерго», «СвітлоЦентр», «Ритуал».

КП «Зеленгосп» (39 працівників) та КП «Чисте місто» (61 працівник) були утворені на початку 2020 року попередньою міською владою замість збанкрутілого на той час комунального підприємства «Благоустрій» для виконання аналогічних функцій – благоустрою Олександрії.