В центральній частині Олександрії побудують храм Православної Церкви України

Днями чотири постійні депутатські комісії Олександрійської міської ради Кіровоградської області на своєму спільному засіданні погодили питання спорудження храму Православної Церкви України в центрі міста Олександрії. Про це повідомляє “Новий Громадянин”, інформує “Голос Громади”.

“Майже десять років віряни української церкви не можуть отримати землю для побудови храму. Ініціатори проєкту говорять, що це лише перший крок до того, щоб місто отримало можливість побудувати українську церкву не на околицях міста, а в самому центрі Олександрії.

Війна, що триває вже не один рік з Росією, вимагає суцільної мобілізації не лише матеріальних і людських, але й духовних ресурсів. І підтримка української церкви, що допомагає військовим і кожному українцю перемагати ворога, змагатись на стороні світла, є дуже важливим питанням” – конспектується колегами.

Згідно з розпорядженням, депутати зобов’язують виконавчі органи ради вирішити питання стосовно регулювання земельних відносин, які мають на меті надання земельної ділянки для спорудження церкви релігійній організації «Релігійна громада Преображення Господнього Кропивницької єпархії Православної Церкви України м. Олександрія» на території скверу Юрія Кравченка – навпроти приміщення міської ради та на розі центрального проспекту і вулиці Першотравневої (історична назва — Поштова).