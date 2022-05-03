В центральній міській лікарні триває облаштування кисневої станції

Про продовження будівництва автономної станції, яка забезпечуватиме медичним киснем усі стаціонарні відділення олександрійського центрального лікувального закладу, нещодавно повідомляла міська влада.

Нагадаємо: облаштування станції для безперебійного забезпечення киснем по трубопроводах у міській лікарні було розпочато ще наприкінці минулого року. Станція самостійно генерує кисень, централізовано подаючи його за потребою у різні відділення і медичний заклад таким чином не залежатиме від зовнішніх постачань кисню, що особливо важливо для роботи лікарні у складних чи особливих умовах.

Ось що сказав з цього приводу міський голова Сергій Кузьменко на одному з чергових засідань виконавчого комітету міськради:

«Ми запустили систему, яка дає можливість мати власний кисень – це кисневий генератор. Він вже працює. Тепер ми розпочали роботу, пов’язану із добудовою кріоциліндрів – ємкостей, в яких кисень накопичується і потім використовується в усіх відділеннях».