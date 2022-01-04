В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на МОЗ.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:
Перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19. Перелік та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.