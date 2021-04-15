В Україні легалізували два медпрепарата на наркотичній основі

Днями Кабінет міністрів дозволив використовувати в медичних цілях два препарати на основі канабісу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції.

Йдеться про синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК, препарат «Набілон» та стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу «Набіксімолс».

Під час розробки зазначеної ініціативи з метою можливості отримання пацієнтами доступу до лікарських засобів із вмістом похідних речовин канабісу була передбачена можливість використання речовин «Набілон» та «Набіксімолс» як у складі імпортних лікарських засобів, так і для використання їх у виробництві відповідних вітчизняних медичних препаратів. Разом із тим також передбачено запобіжники мінімізації ризиків використання цих речовин наркозлочинцями у незаконному обігу наркотиків.

Обіг психотропних речовин «Дронабінол», «Набілон» та «Набіксімолс» допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.