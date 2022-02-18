В Україні легалізували віртуальні гроші. Курс криптовалюти на 18 лютого

Верховна Рада ухвалила закон про «віртуальні активи» із поправками президента України Володимира Зеленського. «За» – 272 нардепи. Згідно Закону:
- Ринок криптовалют в Україні легалізують і почне працювати не «в тіні». Це стосується як українських кріптобірж, так і зарубіжних.
- Гарантія судового захисту прав на віртуальні активи.
- Криптокомпанії зможуть відкривати рахунки в українських банках.
- Стане можливою декларація доходів у криптовалюті.
Криптовалютний курс на ранок пятниці, 18 лютого:
🔻 BTC – $40 672 (-6,93%)
🔻 ETH – $2 904 (-5,68%)
🔻 BNB – $406.14 (-4,31%)
🔻 MATIC – $1.69 (-7,27%)
🔻 DOGE – $0.1413 (-4,5%)
🔻 ADA – $1.03 (-4,07%)
🔻 SOL – $94.81 (-5,28%)
🔻 ALGO – $0.9147 (-4,63%)
🔻 AVAX – $88.7 (-6,27%)