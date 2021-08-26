Президент Володимир Зеленський пропонує народним депутатам ухвалити законопроєкт, який передбачає запровадження ще одного святкового вихідного в Україні

Додатковий вихідний може з’явитися 28 липня – у День української державності.

Зеленський пропонує своїм законопроєктом внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День української державності, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт Ради.

Зеленський направив у Раду документ 25 серпня і визначив його як невідкладний.

Додатково: 24 серпня президент підписав указ про відзначення Дня української державності. Якщо рішення ухвалить парламент, то День української державності святкуватимуть в День хрещення Русі-України – 28 липня.