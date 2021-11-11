В Україні набрав чинності новий зоозахисний закон 2351. Він має на меті захистити тварин від жорстокого поводження.

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Жорстоким поводженням тепер вважається не тільки порушення правил утримання тварин, а й інші порушення правил поводження з тваринами та порушення правил транспортування тварин.
 Закон забороняє:
  •  Евтаназію як метод регулювання чисельності безпритульних тварин.
  •  Замуровування тварин у підвальних приміщеннях та на горищах.
  •  Контрабанду диких тварин.
  •  Фотопослуги з дикими тваринами в населених пунктах і жебракування з тваринами.
  •  Пропаганду жорстокого поводження з тваринами.
  •  Бити, вбивати, труїти та калічити безпритульних тварин.
  •  Утримання диких великих тварин у закладах громадського харчування й інших непристосованих місцях.
  •  Залишати тварин у салоні авто, коли на вулиці температура вища за +20°C чи нижча за -5°C.
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Пам’ятайте, закон працює лише тоді, коли є контроль. Закликаємо вас у разі якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами повідомляйте за телефоном “102”.

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