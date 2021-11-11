В Україні набрав чинності новий зоозахисний закон 2351. Він має на меті захистити тварин від жорстокого поводження.

Жорстоким поводженням тепер вважається не тільки порушення правил утримання тварин, а й інші порушення правил поводження з тваринами та порушення правил транспортування тварин.

Пам’ятайте, закон працює лише тоді, коли є контроль. Закликаємо вас у разі якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами повідомляйте за телефоном “102”.